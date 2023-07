Duff McKagan z nowym singlem. Album już cieszy się wielkim uznaniem

Duff McKagan przygotowuje się do wydania nowego, solowego albumu. Na premierę fani będą musieli jeszcze poczekać, ale już teraz mogą usłyszeć nowy singiel z płyty. Utwór Saw God On 10th St. dzisiaj ma swoją premierę na YouTube.

Amerykański basista nie tylko zabiera nas w muzyczną podróż, ale też na swego rodzaju spotkanie z Bogiem.

Wyobrażam go sobie jako starego faceta z siwą brodą i siwymi włosami, opartego o ścianę na miejskiej ulicy. Ostateczny sędzia nas wszystkich. Wkurzony mruży oczy, by odpędzić to, co widzi, często pluje, nie dbając o to, kto może być w pobliżu. Twórca. Bóg. Allah, Śiwa... lub ktokolwiek inny. Wydaje mi się, że widuję go czasem na ulicy 10, z dłońmi zaciśniętymi w pięści i zwiniętymi palcami u stóp. mówi McKagan.

„LIGHTHOUSE” z wielkim uznaniem mediów

Krążek zatytułowany „LIGHTHOUSE” już teraz zapowiada się bardzo ciekawie. Premiera została ogłoszona wiosną wraz z tytułowym utworem. Singiel szybko spotkał się z uznaniem krytyków m.in. Rolling Stone, Consequence of Sound, Loudwire i American Songwrite.

Swoją premierę będzie miał w piątek 20 października 2023 roku i dostępny będzie w wielu różnych formatach.

Dostępnych jest również wiele wersji i pakietów deluxe, które zawierają oficjalne certyfikaty autentyczności podpisane przez McKagana. Dodatkowo w ofercie znajdują się dwa ekskluzywne warianty winylowe – „Transparent Green & „Black Marble” i „Black Velvet” –zawierające trzy litografie, 12-stronicową książeczkę, naklejkę i kostkę do gitary, wszystkie zamknięte w przezroczystym rękawie z PVC, umożliwiającym wymianę grafik wyświetlanych na okładce “LIGHTHOUSE”. Pre-order, a także ekskluzywna linia merchu LIGHTHOUSE – są już dostępne na stronie www.DuffOnline.com.

Oglądaj Duff McKagan z nowym utworem. Posłuchaj!

“LIGHTHOUSE” to pierwszy pełny zestaw kompozycji, który narodził się w studiu McKagana, do którego artysta przeniósł się w 2019 roku. Utwory takie jak “HOPE” (z udziałem perkusisty Paula McCartney’a – Abe’a Laboriela Jr i melodyjnej gitary prowadzącej Slasha) oraz filozoficzny “I JUST DON'T KNOW” (z udziałem wieloletniego przyjaciela McKagana, Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains) pokazują artystycznego ducha McKagana, łącząc elementy akustyczne z ostrym rock'n'rollem.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.