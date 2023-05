Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Wpadki zdarzają się nawet najlepszym, ale też świadczą o tym, że artyści grają na żywo. Niestety coraz częściej muzycy decydują się na półplaybacki, co bardzo nie podoba się wielu fanom. W końcu płacimy pieniądze, żeby posłuchać artystów na żywo, a nie z taśmy. W sieci pojawiło się nagranie z koncertu Metalliki, na którym słychać, że gitara jest źle nastrojona. James Hetfield od razu na to zareagował, a fani piszą, że przynajmniej wiadomo, iż grają na żywo.

Fałsze na koncercie Metalliki. Reakcja Jamesa Hetfielda była błyskawiczna [WIDEO]

Na kanale na YouTubie Ataraxia pojawiło się nagranie z koncertu Metalliki, gdy zespół wykonywał utwór "The Day That Never Comes" z płyty "Death Magnetic". Nie podano informacji, który był to koncert, ale ten kawałek wybrzmiał prawdopodobnie tylko na występie w Amsterdamie. Podczas występu doszło do małej wpadki - słychać bowiem, że gitara Kirka Hammetta jest źle nastrojona. Oczywiście nie umknęło to uwadze Hetfieldowi, który nie przerywając koncertu powiedział ze sceny, że potrzebna jest nowa gitara. Ekipa techniczna dosyć szybko zareagowała i podrzuciła Kirkowi inny sprzęt.

Oglądaj

Metallica na dwóch koncertach w Polsce

Najnowszy album Metalliki zatytułowany "72 Seasons" trafił na szczyt zestawienia OLiS, czyli najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Na płycie pojawiły się wydane wcześniej single „72 Seasons”, „If Darkness Had a Son”, „Screaming Suicide” oraz „Lux Æterna”.

Nowe kawałki będziemy mogli usłyszeć w przyszłym roku na żywo w Warszawie. Polscy fani zobaczą Metallikę 5 i 7 lipca 2024 na Stadionie Narodowym. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji.