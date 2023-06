Na koncercie Metalliki doszło do małej wpadki - fan przez przypadek odłączył gitarę Hetfielda. Frontman szybko zareagował.

Metallica jest właśnie w trakcie trasy koncertowej i na występach James Hetfield pozwala fanom, by pograli na jego gitarze. Podczas jednego z występów doszło do zabawnej sytuacji, gdy jeden z fanów przez przypadek wyłączył gitarę. Reakcja Hetfielda była natychmiastowa.

Fan wyłączył gitarę Jamesowi Hetfieldowi. Reakcja frontmana Metalliki była natychmiastowa [WIDEO]

W sieci pojawiło się nagranie z koncertu Metalliki, gdy James Hetfield podszedł do swoich fanów. Podarował młodej osobie kostkę do gry i pozwolił, by widzowie pograli na jego gitarze. Nie przewidział jednak, że ktoś całkiem przypadkowo odłączy jego instrument. Hetfield jednak ma szybki refleks i od razu włączył gitarę z uśmiechem na twarzy. Taką małą wpadkę zapamięta na pewno na długo i następnym razem będzie raczej uważać na dłonie fanów.

Oglądaj

Najnowszy album Metalliki "72 Seasons" osiągnął status złotej płyty w Polsce. Na albumie możemy usłyszeć m.in. single „72 Seasons”, „If Darkness Had a Son”, „Screaming Suicide” oraz „Lux Æterna”. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. „72 Seasons” to następca wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

W ramach trasy M72 Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca.