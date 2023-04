Foo Fighters powracają z nowym singlem i albumem po śmierci Taylora Hawkinsa. Posłuchajcie "Rescued"

Dave Grohl i spółka powracają. W sieci pojawił się singiel "Rescued", który zapowiada nam nadchodzący krążek "But We Are Here".

Foo Fighters powracają z nowym albumem po śmierci Taylora Hawkinsa

W rok po ogromnej stracie, osobistej introspekcji i słodko-gorzkich wspomnieniach, Foo Fighters powracają z albumem "But Here We Are", który ukaże się 2 czerwca 2023 roku nakładem Roswell Records/RCA Records.

"But Here We Are" to brutalnie szczera i surowa emocjonalnie odpowiedź na wszystkie cierpienia, jakie spotkały muzyków Foo Fighters w ciągu ostatniego roku. To świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, przyjaźni i rodziny. Odważny, wyniszczający i niezachwianie autentyczny album "But Here We Are" otwiera singiel "Rescued".

Jest to jeden z 10 utworów, które obejmują całą gamę emocji: od wściekłości i smutku po spokój i akceptację, a także niezliczone punkty pomiędzy:

Wyprodukowany przez Grega Kurstina i Foo Fighters, "But Here We Are" jest zarówno 11. albumem Foo Fighters, jak i pierwszym rozdziałem nowego życia zespołu. Nowy krążek to |brzmienie braci, którzy znaleźli schronienie w muzyce", która połączyła ich 28 lat temu. Proces, który stał się dla nich terapią umożliwiającą kontynuację własnej drogi.

Lista utworów:

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing At All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest

Na razie nie wiemy, kto zagrał na perkusji na nowym krążku, ani kto zastąpi Taylora Hawkinsa na nadchodzącej trasie grupy. Nazwisko poznamy bliżej premiery albumu "But Here We Are", który zadebiutuje 2 czerwca 2023 roku.