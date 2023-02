Gitarzysta Twisted Sister jedzie po przemyśle muzycznym: "To nie ma nic wspólnego z graniem na gitarze"

Wiele osób marzy o życiu muzyka - przyznajcie się, kto z nas o tym nie pomyślał chociaż przez chwilę? Fajnie jest patrzeć na swoich idoli na scenie, oglądać filmy biograficzne pokazujące szalone życie gwiazd rocka. Jednak nie zawsze jest różowo i można zauważyć, że coraz więcej znanych muzyków doradza młodym, by nie pakowali się w przemysł muzyczny. Podobnego zdania jest gitarzysta Twisted Sister, który zaczął narzekać na branżę.

Jay Jay French w rozmowie z Kylie Olsson wyznał, że tak naprawdę nie jest pewny, czy jego kariera z Twisted Sister była warta takiego poświęcenia.

Wiesz, gdy mówią małym dziewczynkom w Disneylandzie, że kiedy wyjdą za mąż za swojego księcia, to "będą żyć długo i szczęśliwie"? To bzdury, które opowiadają ci, gdy jesteś młody - to samo dzieje się w biznesie muzycznym... Nie ma czegoś takiego, jak "żyli długo i szczęśliwie". Cena, jaką zapłaciłem za to gówno - nie wiem nawet, czy jest tego warta.