Legenda metalu z dwoma statuetkami na Grammy 2023. Kto zdobył nagrody w rockowych kategoriach?

Za nami kolejna gala wręczenia nagród Grammy. Amerykańska Akademia Fonograficzna przyznała swoje trofea w 91 kategoriach. Galę prowadził po raz trzeci południowoafrykański komik, aktor, prezenter radiowy i telewizyjny Trevor Noah. Beyonce pobiła dotychczasowy rekord Georga Soltiego pod względem liczby zdobytych łącznie statuetek. Kto natomiast triumfował w rockowych kategoriach?

Grammy 2023 rozdane. Kto zdobył statuetki w rockowych kategoriach?

W kategorii Najlepszy rockowy album zwyciężył Ozzy Osoburne z jego najnowszym krążkiem "Patient Numer 9". Książę Ciemności otrzymał jeszcze jedną statuetkę w kategorii Najlepsze metalowe wykonanie za piosenkę "Degradation Rules". W sumie wokalista ma 5 statuetek Grammy.

Rockowe nominacje na Grammy 2023 i zwycięzcy:

Najlepszy rockowy utwór:

„Black Summer” – RED HOT CHILI PEPPERS

„Blackout” – TURNSTILE

„Broken Horses” – BRANDI CARLILE

„Harmonia’s Dream” – THE WAR ON DRUGS

„Patient Number 9” – OZZY OSBOURNE (featuring Jeff Beck)

Najlepsze rockowe wykonanie:

„So Happy It Hurts” – BRYAN ADAMS

„Old Man” – BECK

„Wild Child” – THE BLACK KEYS

„Broken Horses” – BRANDI CARLILE

„Crawl!” – IDLES

„Patient Number 9” – OZZY OSBOURNE (featuring Jeff Beck)

„Holiday” – TURNSTILE

Najlepsze metalowe wykonanie:

„Call Me Little Sunshine” – GHOST

„We’ll Be Back” – MEGADETH

„Kill Or Be Killed” – MUSE

„Degradation Rules” – OZZY OSBOURNE (featuring Tony Iommi)

„Blackout” – TURNSTILE

Najlepszy album - rock:

The Black Keys - "Dropout Boogie"

Elvis Costello & The Imposters - "The Boy Named If"

Idles - "Crawler"

Machine Gun Kelly - "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne - "Patient Number 9"

Spoon - "Lucifer on the Sofa"

Oglądaj

Jak podaje PAP, w Crypto.com Arena w Los Angeles, Beyonce dzięki zdobytym w ostatniej edycji nagrodom Grammy zgromadziła ich łącznie w swej karierze 32 i pobiła rekord należący do nieżyjącego już dyrygenta węgiersko-brytyjskiego Georga Soltiego, który uzyskał ich 31.

W niedzielę Beyonce wzbogaciła się o statuetki za najlepsze nagranie muzyki taneczno-elektronicznej ("Break My Soul"), najlepsze tradycyjne wykonanie R&B ("Plastic Off the Sofa") oraz najlepszy album dance lub elektroniczny ("Renaissance"). Piosenkarka, autorka tekstów i tancerka ma w tym roku wystąpić w Polsce.

Album roku, traktowany jako najbardziej prestiżową nagrodę Grammy, przypadł Stylesowi za "Harry’s House". Album ten został też najlepszym popowym albumem wokalnym. Uczestnicząca w gali pierwsza dama USA Jill Biden wręczyła statuetkę za piosenkę roku "Just Like That" Bonnie Raitt. Nagroda za najlepsze nagranie roku trafiła do Lizzo za "About Damn Time". Najlepszym albumem country okazał się „A Beautiful Time” Williego Nelsona, a rapowym "Mr. Morale & the Big Steppers" Kendricka Lamara.

Za najlepsze wykonanie solowej piosenki popowej została nagrodzona Adele ("Easy On Me"), a najlepsze wykonanie piosenki popowej w duecie lub grupie statuetki odebrali Sam Smith i Kim Petras ("Unholy"). Najlepszym nowym artystą obwołano Samarę. Joy.

Sukces odniosła także aktorka Viola Davis. Dostała Grammy za audiobook swojego pamiętnika "Finding Me". Uzyskała dzięki temu status tzw. EGOT co oznacza, że w swojej karierze zdobyła nagrody Emmy, Grammy, Oscara i Tony.