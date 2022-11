Gratka dla fanów Guns N' Roses - klasyczne albumy grupy doczekały się nowego wydania

Reedycja kultowych albumów Guns N’ Roses "Use Your Illusion I & II" jest już dostępna. Co znajdziemy w specjalnym boksie dla fanów?

Use Your Illusion I & II w nowej wersji

Trzeci i czwarty album studyjny w dorobku zespołu, wyczekiwany przez fanów na całym świecie, ukazały się oryginalnie 17 września 1991 roku. Po olbrzymim sukcesie "Appetite For Destruction" i "G N’ R Lies", zespół stanął przed wyzwaniem nagrania płyty, która dorówna poprzednikom. Gunsi nie tylko spełnili te oczekiwania, ale i zaskoczyli wszystkich, wydając nie jeden, a dwa pełnoprawne albumy.

Po premierze, "Use Your Illustion I" znalazła się na drugim miejscu, a "II" na szczycie Billboard 200. W ciągu dwóch godzin od premiery sprzedano ponad 500 tysięcy egzemplarzy płyt, a w tygodniu premierowym kolejno 685 tysięcy i 770 tysięcy "jedynki" i "dwójki".

Na "Use Your Illusion I" pojawił się m.in. niekwestionowany hit MTV, "November Rain". Ten dotarł do 3. miejsca Billboard Hot 100 i spędził 30 tygodni w zestawieniu.

Klip stał się natomiast pierwszym teledyskiem z lat 90., który przekroczył miliard wyświetleń na YouTube. Obecnie zbliża się już do drugiego miliarda, a "November Rain" w reedycji ukaże się w nowej wersji, nagranej premierowo w 2021 roku z 50-osobową orkiestrą.

W trackliście "Use Your Illusion II" pojawiły się m.in. hit z Top 50 najpopularniejszych singli "You Could Be Mine", "Civil War", słynny cover Boba Dylana "Knocking On Heaven’s Door" oraz alternatywna wersja "Don’t Cry" ze zmienionym tekstem.

"Guns N’ Roses - Use Your Illusion I & II" w wersji Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray zawiera imponującą liczbę 97 utworów, w tym 63, których nie wydano nigdy wcześniej.

W Polsce dostępne są następujące formaty: Super Deluxe Seven-CD + Blu-ray, 4LP, 2LP, 2CD oraz 1CD. W każdym wydaniu "Use Your Illusion I & II" po raz pierwszy w historii zostały na nowo zremasterowane z zarejestrowanych w wysokiej rozdzielczości 96kHz 24-bitowych nagrań z oryginalnych taśm, półcalowych analogowych masterów. Każda z wersji będzie dostępna także w serwisach cyfrowych.