Green Day zmienił tekst „American Idiot”, żeby pasował do dzisiejszych czasów

Niektórzy ludzie są wściekli, a internet został rozgrzany do czerwoności. Muzyka ma być przede wszystkim rozrywką, lecz nie da się ukryć, że różni artyści lubią od czasu do czasu zaangażować się politycznie, a to oczywiście ma wpływ na ich twórczość. Doskonałym przykładem jest niedawne zdarzenie związane ze słynnym zespołem Green Day.

W trakcie New Year’s Rockin’ Eve show miało miejsce coś niespodziewanego, bo Green Day nagle zabrnęło w politykę. Konkretniej mówiąc Billie Joe Armstrong zaktualizował tekst piosenki „American Idiot”, co prawdopodobnie miało być formą uwspółcześnienia. Chodzi oczywiście o to, że w USA zbliżają się wybory prezydenckie.

Green Day zmienił tekst „American Idiot”

„American Idiot” to znany utwór, który na liczniku będzie miał aż 20 lat, więc Billie Joe Armstrong odświeżył tekst specjalnie pod dzisiejsze czasy. To upolitycznienie sprowadza się do tego, że zamiast „I’m not a part of the redneck agenda” zaśpiewano „I’m not a part of the MAGA agenda”.

W dużym skrócie chodzi o to, że slogan Make America Great Again został utworzony w 1979 roku, lecz po upływie wielu lat został przejęty i wykorzystany przez Donalda Trumpa w kampanii wyborczej. Dziś wszyscy kojarzą to przede wszystkim z Donaldem Trumpem, zatem śpiewanie, iż nie jest się częścią MAGA, to wyraźne podkreślenie swoich poglądów politycznych, ale też narzucanie ich wszystkim osobom, które akurat bawią się przy tej muzyce na danym wydarzeniu.

Oglądaj

To właśnie dlatego sporo osób jest wściekłych po tym, co zrobiono z tekstem „American Idiot” na sylwestrowej imprezie. Dla jasności warto dodać, że Green Day jest już znane z tego typu wybryków, ponieważ lata temu wokalista skandował do publiczności „No Trump, no KKK, no fascist USA”.

Źródło: Antyradio/X/Kerrang!

