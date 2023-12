Naukowcy odkryli, że palenie papierosów kurczy twój mózg

Uczeni z Washington University School of Medicine dzielą się wyjątkowo niepokojącymi wnioskami. O całej sprawie donosi również Kopalnia Wiedzy, gdzie podkreślono, że nawet po tym jak dany człowiek zdecyduje się rzucić palenie, mózg i tak nie odzyska utraconej objętości. Pocieszeniem może być natomiast fakt, iż rzucenie palenia zapobiegnie dalszej utracie tkanki mózgowej.

Masz kolejny powód do omijania papierosów?

Nasze serce i płuca nie mają lekko, gdy decydujemy się na długotrwałe i regularne palenie. Jeżeli dany człowiek postanowi zostać palaczem, wtedy naraża się na zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu, chorób płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc), a do tego jeszcze nowotworów złośliwych.

Lista potencjalnych problemów palaczy została wzbogacona o następną bolączkę, a wnioski są mniej więcej takie, że im więcej papierosów dziennie, tym mniejszy będzie mózg palacza. To nie jest złośliwa próba atakowania „miłośników puszczania dymku”, lecz efekt badań.

Uczeni skorzystali z UK Biobank, gwarantującego dostęp do imponującego zbioru danych medycznych. Historia palenia papierosów, badania obrazowe mózgu, informacje genetyczne, a do tego również dane o trybie życia ludzi, dały szanse na wartościowe obliczenia oraz ciekawe wnioski. Krótko mówiąc, naukowcy doszli do wniosku, że istnieje związek pomiędzy paleniem, a rozmiarem mózgu, a do tego jeszcze sporo zależy od dawki – więcej palenia przekłada się na mniejszy mózg.

Mamy zatem wnioski, zgodnie z którymi palenie napędza niekorzystne zmiany dla mózgu, a dodatkowo warto pamiętać, iż może to być wskazówką w temacie zwiększonego ryzyka chorób neurologicznych, jak choroba Alzheimera.

