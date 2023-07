Wkrótce nowy album Guns N' Roses? Techniczny zespołu zdradza szczegóły

Na taką wiadomość czekali wszyscy fani zespołu Guns N' Roses! Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku muzycy zaskoczą nas nowym albumem. Plotki o powstaniu nowego albumu krążą po sieci od dawna, a oliwy do ognia dolało też zdjęcie Axla i gitarzysty ze studia. Ponadto fani nie mają wątpliwości – na próbach słyszeli nowe kawałki zespołu. Czy więc faktycznie formacja już niedługo sprawi fanom niespodziankę?

Wiele na to wskazuje. W końcu czas wielki, bo fani czekają na to już 15 lat. Wielu miało nadzieję, że stanie się to w 2016 roku, kiedy do składu ponownie dołączył Slash i Duff McKagan. Muzycy trochę kazali na siebie czekać, jednak prawdopodobnie nowy projekt jest coraz bliżej.

Guns N' Roses z nowym albumem. Techniczny grupy potwierdza!

W ubiegłym roku, podczas jednego z wywiadów Slash zdradził, że w najbliższych miesiącach zabiorą się za nagrywanie nowego materiału. Co prawda w dużej mierze chodziło o zrobienie nowej wersji dobrze znanych już kawałków. Fani jednak doszukali się dowodów na to, że powstają całkowicie nowe utwory, składał się na to zagrany przez zespół na początku czerwca w Izraelu nieopublikowany dotąd utwór, oraz późniejsze zdjęcie Axla i Slasha w studiu.

Tom Mayhue, techniczny grupy utwierdził fanów w przekonaniu, że ich podejrzenia są słuszne. Po jednym z niedawnych koncertów w rozmowie z fanami miał przekazać, że mają sporą ilość nagranych nowych rzeczy. Zdradził, że muzycy pracują nad nowym materiałem i mało tego, podobno na dniach ma ukazać się nowy singiel, który docelowo trafi na album!

Pozostaje więc nic innego jak czekać i mieć nadzieję, że tym razem faktycznie Guns N' Roses zaskoczy nowym materiałem.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.