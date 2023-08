Ian Watkins pchnięty nożem w więzieniu. Sławny muzyk odsiaduje 29-letni wyrok

Ian Watkins, były wokalista zespołu Lostprophets odsiaduje wyrok w brytyjskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Odbywa tam karę 29-letniego wyroku za przestępstwa seksualne wobec dzieci.

Ian Watkins pchnięty nożem

Jak podał portal The Mirror, 46-letni muzyka pchnięto nożem, w sobotę rano (5 sierpnia), tuż po tym jak został wzięty jako zakładnik przez trzech innych, bardzo niebezpiecznych więźniów. Po około 6 godzinach udało się go uwolnić i przewieźć w ciężkim stanie do szpitala. Wiele wskazuje na to, że cała akcja została zaplanowana.

Wcześniej zagraniczne źródła informowały o jego bardzo złym stanie i twierdziły, że będzie miał dużo szczęścia jeśli przeżyje. Teraz natomiast pojawiły się doniesienia, że jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.

Rzecznik Służby Więziennej zdradził, że policja bada sprawę i prowadzi dochodzenie. Na ten moment więcej szczegółów nie jest znanych.

Ian Watkins został skazany w 2013 roku za 13 przestępstw seksualnych wobec dzieci. Zostały wykryte, dopiero przy prowadzeniu wobec niego innego śledztwa – w sprawie narkotyków.

Muzyk przyznał się do usiłowania gwałtu i napaści seksualnej na dziecku poniżej 13 roku życia. Do samego gwałtu jednak się nie przyznał. Przyznał się do spiskowania na temat zgwałcenia dziecka i do trzech innych zarzutów na tle seksualnym z udziałem dzieci oraz do posiadania pornografii dziecięcej.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.