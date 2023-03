Zastanawialiście się kiedyś, jak to się dzieje, że jakieś piosenki wpadają nam w ucho? Od czego to zależy i ile czasu potrzeba, by polubić dany utwór? No cóż, naukowcy już o tym pomyśleli i nawet przeprowadzili odpowiednie badania. Okazuje się, że wystarczy naprawdę parę sekund, by konkretna piosenka nam się spodobała - tylko tyle i aż tyle!

Ile czasu potrzeba, by polubić utwór? Odpowiedź naukowców Was zaskoczy!

Tematem zainteresował się Pascal Wallisch z nowojorskiego Center for Data Science. Jego grupa badawcza przepytała 650 studentów oraz mieszkańców Nowego Jorku. Każdy z nich przesłuchał 250 piosenek w całości oraz fragmenty utworów po 5, 10 oraz 15 sekund, które obejmowały różne części piosenek. Słuchacze oceniali muzykę w 7-stopniowej scali.

Sam dobór utworów też był bardzo zróżnicowany - oprócz piosenek rockowych, nie zabrakło też m.in. muzyki klasycznej, jazzu, R&B czy soulu. Tylko 1/5 badanych znała wcześniej te utwory.

Okazało się, że wystarczyło już 5 sekund, by uczestnicy eksperymentu zadeklarowali, że dany utwór im się spodobał i nie zmieniali zdania słysząc różnej długości fragmenty piosenki. Na ich ocenę nie miało również wpływu kolejność utworów. Wyniki badań mogą być ciekawe dla przemysłu muzycznego, bo jak się okazuje, wystarczy 5 sekund, by ktoś polubił lub nie konkretny utwór.

Już teraz można zauważyć, że chociażby piosenki, które wybijają się na TikToku mają dynamiczne i ciekawe przejścia, które idealnie pasuję do montowania krótkich filmików. Utwór, który szybko wpada w ucho ma po prostu większy potencjał i wnioski naukowców na pewno zainteresują producentów oraz twórców.