Frontman Metalliki ma mocno napięty grafik, ale zdołał wcisnąć w swój harmonogram występ w thrillerze "The Thicket".

Człowiek wielu talentów. James Hetfield jakoś znalazł czas, by między nagrywaniem i promocją nowego albumu oraz trasą koncertową wcisnąć jeszcze rolę w filmie. Okazuje się, że frontman Metalliki pojawi się w nadchodzącym thrillerze "The Thicket". Co wiemy o tej produkcji?

James Hetfield zagra w thrillerze. Za film odpowiada aktor z "Gry o Tron"

Film "The Thicket" jest oparty na książce historycznej Joe R. Lansdale'a, w której poznajemy losy Jacka. Mężczyzna chce uratować swoją siostrę z rąk gangu, na czele którego stoi zabójczyni Cut Throat Bill (Juliette Lewis). Głównemu bohaterowi będzie pomagać łowca nagród, w którego wcieli się Peter Dinklage, grabarz i prostytutka.

Na razie o samej produkcji wiemy niewiele - nie wiadomo, w kogo dokładnie ma się wcieli James Hetfield. Miejmy nadzieję, że na to info nie będziemy musieli długo czekać.

Wiadomo jednak, że zdjęcia odbywają się w kanadyjskim mieście Calgary i oprócz wokalisty Metalliki w filmie zagrają m.in. Juliette Lewis, Leslie Grace, Levon Hawke, Esmé Creed-Mile. Podano również, że za produkcję thrillera będzie odpowiadać aktor znany z "Gry o Tron", Peter Dinklage. Na razie nie podano daty premiery filmu "The Thicket", który ma być z pogranicza thrillera i westernu.

James Hetfield kolejny raz będzie mógł pochwalić się swoimi zdolnościami aktorskimi. Przypomnijmy, że w 2019 roku wystąpił w filmie biograficznym o Tedzie Bundym "Podły, okrutny zły". Wówczas muzyk wcielił się w rolę policjanta Boba Haywarda, który jako pierwszy zatrzymał Bundy'ego. W filmie pojawił się również utwór Metalliki "The Four Horsemen".