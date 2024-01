Kiko Loureiro musiał to zrobić. Przerywa milczenie w sprawie Megadeth

Ta decyzja nie należała do łatwych, jednak Kiko Loureiro zdradził, że po prostu musiał to zrobić.

Jak donosi m.in. Teraz Muzyka, Kiko Loureiro otworzył się w wywiadzie dla Guitar World, gdzie nie unikał choćby trudnego tematu opuszczenia Megadeth. Kilka miesięcy temu muzyk przekazywał, iż się namyślił, w związku z czym podjął niełatwą decyzję o przedłużeniu swej absencji od koncertowania w Megadeth.

Co skłoniło Kiko Loureiro do takiej decyzji?

To nigdy nie są łatwe rzeczy, ale gitarzysta miał zrezygnować z koncertów w związku z życiowymi priorytetami, gdzie na pierwszym miejscu jest oczywiście rodzina. Nie wszyscy ludzie będą w stanie to zrozumieć, lecz uzasadnienie artysty wydaje się być dobrze przemyślane:

Moja córka ma 12 lat i chcę z nią spędzać więcej czasu. Zacząłem się zastanawiać, czy powinienem grać, gdy moje dzieci są w domu.

Oczywiście sprawy mają się inaczej w chwili, gdy dana osoba jest naprawdę młoda, a rodzina to odległe plany. W pewnym sensie jest to jedna z tych rzeczy, które można zaliczyć do kategorii: „ludzie bez dzieci mogą nie zrozumieć”.

