Kolejna afera w Opolu. Trubadurzy wystąpili z sobowtórem? [WIDEO]

Chociaż minęło już sporo dni po festiwalu w Opolu to z każdym dniem pojawiają się kolejne afery. Tym razem zrobiło się ciekawie w obozie Trubadurów - okazuje się, że na imprezie miał pojawić się sobowtór jednego z muzyków. Brzmi nieprawdopodobnie, ale wszystko wskazuje na to, że tak mogło się wydarzyć.

Piotr Kuźniak oraz Ryszard Poznakowski zaangażowali się w projekt z piosenkami Krzysztofa Krawczyka "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz". Kuźniak uważa, że to mogło spowodować, że Trubadurzy postanowili zatrudnić... sobowtóra. Na scenie podczas festiwalu w Opolu Trubadurzy twierdzili, że wystąpili z Piotrem Kużniakiem, ale jak wyjaśnił "Super Express" w tym samym czasie Kuźniak występował razem z Ryszardem Poznakowskim na molo w Sopocie.

Piotr Kuźniak tak skomentował sprawę:

Jakiś czas temu dowiedziałem się, że Trubadurzy zagrali tu i tam, że w jakimś mieście odbył się koncert, na którym ponoć wystąpiłem. To kompletna bzdura. Zastąpiono mnie muzykiem, który jest do mnie podobny, ale to nie jestem ja! W mediach podpisuje się go moim nazwiskiem, co moim zdaniem jest już przekroczeniem granicy kradzieży wizerunku.