Kolejny rockowy przebój przebił barierę miliarda odsłuchów na YouTubie. Dołączył do Gunsów i AC/DC

To utwór, który definitywnie znacie i potraficie zanucić w nocy o północy.

Scorpions z miliardem odsłuchów na YouTubie

"Billion Views Club" to dosyć elitarny klub, w którym znajdują się zespoły z miliardem wyświetleń klipu na YouTubie - zwłaszcza jeżeli mówimy o grupach wykonujących muzykę rockową lub metalową. W tym gronie znajdują się już m.in. kapele AC/DC, Guns N' Roses, System of a Down czy Linkin Park. Teraz kolejne zaszczytne miejsce zajmą w nim Scorpions.

Niemiecki zespół wykreował w swojej historii sporo hitów, ale żaden z nich nie ma nawet podjazdu do legendarnego "Wind of Change", którego wideo po ponad 13 latach od premiery na YouTubie przebiło barierę miliarda wyświetleń:

Oglądaj

Kawałek oryginalnie pojawił się na 11. albumie studyjnym Scorpions o tytule "Crazy World". Jako singiel wydano go w 1991 roku i od tamtego czasu sprzedał się w ilości 14 milionów egzemplarzy - co oczywiście sprawia, że jest jednym z najpopularniejszych utworów w historii.

"Wind of Change" jest oczywiście mocno powiązane z upadkiem Muru Berlińskiego, który dzielił zachodnią i wschodnią część miasta, a patrząc szerzej był jednym z głównych symboli komunizmu. Chociaż sam tekst był zainspirowany przeżyciami zespołu po koncercie w Moskwie w 1989 roku, to użycie nagrań z ceremonii burzenia Muru na zawsze powiązało utwór z tym monumentalnym wydarzeniem.

Legendarny utwór i resztę hitów Scorpions będziemy mogli usłyszeć niedługo także w Polsce - panowie zagrają w Atlas Arenie w Łodzi 10 czerwca 2023 roku. Bilety są już oczywiście w sprzedaży.