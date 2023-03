Krzysztof Ibisz udawał Maleńczuka w talent show i wygrał odcinek. Widzowie: "Ustawka większa niż z Eurowizją" [WIDEO]

Powrócił nasz ulubiony, cringe'owy program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W show znani (i mniej znani) celebryci wcielają się w gwiazdy muzyki, przy czym muszą nie tylko podrobić ich charakterystyczny wokal, ale również manierę na scenie. Charakteryzatorzy dwoją się i troją, by uczestnicy przypominali muzyków, co wychodzi z różnym skutkiem. Łatwo się domyślić, że udawanie słynnych artystów nie jest łatwe i niektóre występy są naprawdę kiepskie i po prostu nie da się ich słuchać, ale mimo to Polsat zaprezentował kolejny sezon programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i tym razem w show bierze udział m.in. Krzysztof Ibisz. Celebryta wygrał 1. odcinek programu, ale większość widzów uważa, że nie jest to sprawiedliwy wynik.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo: Krzysztof Ibisz udawał Maleńczuka i wygrał odcinek. Widzowie: "Ustawka większa niż z Eurowizją" [WIDEO]

W pierwszym odcinku nowego sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Krzysztof Ibisz udawał Macieja Maleńczuka i zaśpiewał utwór "Uważaj na niego". Trzeba przyznać, że charakteryzacja była naprawdę świetna i aktorsko Krzysztof Ibisz poradził sobie naprawdę świetnie, za to wokalnie ciężko mu było podrobić głos Maleńczuka. Tak czy siak, Ibisz wywarł dobre wrażenie na jurorach i ostatecznie wygrał ten odcinek.

Pod nagraniem wideo możemy przeczytać wiele pozytywnych komentarzy, ale pojawiają się również głosy, że Ibisz nie powinien zwyciężyć. Niektórzy twierdzą, że Polsat specjalnie lansuje swoich prezenterów, co nie jest w ogóle sprawiedliwe.

Ustawka większa niż z Eurowizją

Przecież to jakiś żart i przekupstwo, że wygrał Ibisz.

Wiele osób jest zdania, że to Daniel Jaroszek, który zaśpiewał "Do You Really Want to Hurt Me" udając Boya George'a powinien wygrać ten odcinek. Zobaczcie ten występ.