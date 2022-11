"Zabawa Boks" to nowa edycja albumu "Zabawa” Krzysztofa Zalewskiego, zawierająca 5 dodatkowych utworów. Jak sugeruje nazwa – na wydanie składa się pudełko, które oprócz CD zawiera kolekcjonerskie gadżety: przypinkę, naklejki, zapach do auta oraz pocztówkę. To także symboliczne podsumowanie i zamknięcie w boksie ostatnich dwóch lat aktywności artystycznej Krzysztofa Zalewskiego.

Krzysztof Zalewski wydaje specjalny box z niepublikowanymi wcześniej utworami

Tak Krzysztof Zalewski wypowiada się na temat nowego wydawnictwa:

"Zabawę" zacząłem nagrywać tuż przed pandemią, w nieco innym świecie. Rezerwowaliśmy już wielkie hale na spektakularną trasę koncertową i nagle trach! Świat się zatrzymał, pochowaliśmy się wszyscy w domach, a wizja koncertów, jak i istnienie całej naszej muzycznej branży stanęły pod znakiem zapytania. Życie stało się nieco abstrakcyjne. Postanowiłem jednak, że skoro powiedziało się „a”, to trzeba powiedzieć też „b”. Skończyłem nagrania, nakręciliśmy teledyski i płyta ukazała się w samym środku pandemii – 18 września 2020. Z wielkiej trasy udało nam się zagrać jeden koncert promocyjny zanim kluby zostały zamknięte do odwołania. Po takim starcie nie liczyłem już na wiele. A jednak. Przez te dwa lata, które upłynęły od premiery spotkałem się z Wami prawie 200 razy na koncertach.

Z perspektywy czasu Zalewski zauważył "ogrom dobra, który mnie przez te dwa lata spotkał":



Zbieram się do pisania nowych piosenek. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jakoś podziękować Wam, że byliście ze mną przez te ostatnie dwa lata, chciałbym móc uczcić z Wami ten wyjątkowy czas, postawić kropkę i stworzyć cezurę, dzięki której będę mógł iść w nowe, nieznane rejony. Stąd pomysł reedycji płyty. W pudełku "Zabawa BOKS", znajdziecie przypinkę „Tańcz!”, naklejki, pocztówkę (każdą podpisałem), zapach do auta, a także 5 piosenek, których nie ma w wersji pierwotnej. Do tego huczne pożegnanie z tym materiałem na Torwarze 17 grudnia, gdzie mam nadzieję spotkamy się wszyscy. Tam – niespodzianek ciąg dalszy.

W 5 losowych boksach zamówionych w preorderze będą ukryte również bilety na Torwar. "Zabawa Boks" kupicie za 99 złotych.

Fot. materiał prasowe Kayax

Krzysztof Zalewski "Zabawa BOKS": Tracklista