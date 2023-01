Serial "The Last of Us" to jeden z najgłośniejszych debiutów tego roku. Produkcja jest wysoko oceniana przez krytyków, co więcej serwis streamingowy HBO Max nie wytrzymywał, kiedy widzowie rzucili się na premierę. W pierwszym odcinku serialu pojawił się znany utwór Depeche Mode i piosenka może przeżyć renesans dzięki ''The Last of Us". Dlaczego twórcy zdecydowali się użyć właśnie kompozycji Depeszy?

Kultowa piosenka Depeche Mode wraca do łask dzięki "The Last of Us". Utwór pojawił się nie bez powodu

Dzięki ''Stranger Things'' sporą popularnością cieszyły się piosenki Kate Bush i Metalliki. Wygląda na to, że historia się powtórzy, ale tym razem to Depeche Mode będzie na szczycie za sprawą serialu ''The Last of Us'', który jest adaptacją słynnej gry.

W serialu poznajemy Joela (Pedro Pascal), który w apokaliptycznym świecie zostaje przemytnikiem. Pewnego dnia dostaje zlecenie, by przemycić nastoletnią Ellie (Bella Ramsey). W serialu pojawia się wiele starych hitów, które są kodem przemytników - gdy wybrzmiewa piosenka z lat 60. to znak, że nie ma żadnych problemów, zaś utwór z lat 70. oznacza nową dostawę. Natomiast piosenki z lat 80. to same kłopoty.

W pierwszym odcinku pojawia się słynny przebój Depeche Mode ''Never Let Me Down Again'', który już trenduje w Google i wszystko wskazuje, że może znowu odnieść spory sukces.

Jak podaje kultura.gazeta.pl, jeden z showrunnerów serialu ''The Last of Us", Craig Mazin tak wyjaśnił, dlaczego twórcy zdecydowali się na wykorzystanie w produkcji właśnie tej piosenki Depeche Mode:

Wiele utworów z lat 80. jest radosnych i zabawnych, ale w tym przypadku szukałem energicznej piosenki, która ukrywa mroczny przekaz. Chociaż z pozoru w "Never Let Me Down Again" słuchamy opowieści o "przejażdżce z najlepszym przyjacielem", w rzeczywistości jest to utwór o narkotykach i zmaganiem z uzależnieniem. Podobnie jest w serialu - Ellie ma udać się na przejażdżkę z najlepszym kumplem, a Joel jest niebezpiecznym człowiekiem. Joel ma zamiar wybrać się na przejażdżkę z najlepszą przyjaciółką, ale jeszcze nie wie, że ona nią jest. To także niebezpieczna dziewczyna.

Showrunner zwraca uwagę na fragmenty piosenki "nigdy mnie nie zawiedź" podkreślając, że ''Myśl z piosenki Depeche Mode jest naprawdę ciekawym punktem wyjścia w dyskusji o tej relacji".

Nowe odcinki "The Last of Us" będą się pojawiały na HBO Max i HBO w poniedziałki. Najbliższy ukaże się już 23 stycznia 2023 roku.