Kolejny rockowy przebój pobił rekord na YouTubie. Klasyk z 1992 roku ma już 2 mld wyświetleń na serwisie i jest to nie lada wyczyn! Kawałek trafił na YouTube'a w 2009 roku i na pewno niejeden z nas obejrzał teledysk do tej piosenki już wiele razy.

Kultowy klip rockowego zespołu z 2 mld wyświetleń na YouTubie. Pobił AC/DC, Scorpions i Linkin Park

Nie będziemy już Was trzymać w niepewności - mowa o Guns N' Roses i piosence "November Rain". W 2017 roku teledysk zdobył miliard wyświetleń na YouTubie, a teraz 6 lat później może pochwalić się aż 2 mld wyświetleń! Kawałek jest jednak na tyle popularny, że ten wynik chyba nie powinien nikogo zadziwić.

"Billion Views Club" to teledyski z miliardową ilością wyświetleń na YouTube. W tym gronie znajdują się już m.in. grupy The Police, AC/DC, Guns N' Roses, A-ha, System of a Down czy Linkin Park.

Utwór "November Rain" pojawił się na albumie "Use Your Illusion I". Teledysk został wyreżyserowany przez Andy’ego Morahana, a jego budżet wyniósł 1,5 miliona dolarów przez co jest jednym z najdroższych teledysków w historii muzyki. To właśnie w tym klipie widzimy słynną scenę solówki Slasha, gdy gitarzysta samotnie stoi na środku pustyni przed kościołem. Ujęcia do tej sceny zostały zarejestrowane za pomocą helikopterów.