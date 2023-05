Kultowy utwór z miliardem odtworzeń na Spotify. Dołączył do piosenek Nirvany i Queen

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

Całkiem niedawno wspominaliśmy, że "Bohemian Rhapsody" zespołu Queen przekroczył granicę 2 mld odtworzeń na Spotify. Teraz do grona z miliardową ilością odtworzeń na platformie dołączył legendarny utwór kultowego zespołu. Aż dziwne, że stało się to dopiero w XXI wieku, bo nie ma chyba nikogo, kto nie kojarzyłby tego utworu.

Kultowy utwór z miliardem odtworzeń na Spotify. Dołączył do grona piosenek Nirvany i Queen

Spotify to jeden z najpopularniejszych serwisów streamingowych, który cieszy się nadal niesłabnącym zainteresowaniem. Statystyki pokazują, że użytkownicy lubią słuchać nie tylko nowe hity, ale chętnie sięgają też chętnie po klasyki gatunku.

Wynikiem miliarda odsłuchów na Spotify mogą pochwalić się m.in. Nirvana („Smells Like Teen Spirit”), Journey („Don’t Stop Believin’”), Guns N’ Roses („Sweet Child O’ Mine”) oraz Linkin Park („In the End”, „Numb”). Teraz do tego grona dołączył zespół The Beatles, który pobił rekord miliarda odtworzeń na Spotify z utworem "Here Comes the Sun". Słynna kompozycja George'a Harrisona pojawiła się na płycie "Abbey Road". Co ciekawe, jest to pierwszy utwór Beatlesów, który osiągnął taki sukces na Spotify.

Pierwszym utworem, który pobił rekord miliarda odtworzeń na Spotify był kawałek Drake'a "One Dance". Ostatnio próg miliarda odtworzeń przekroczył również Bruno Mars z utworem "Grenade".