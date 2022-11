Zespół Lady Pank wyda swój kolejny album tym razem w ramach kultowego cyklu MTV Unplugged. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest utwór "Wspinaczka". Posłuchajcie, jak Lady Pank brzmi bez prądu.

Lady Pank wydaje album "MTV Unplugged". Posłuchaj "Wspinaczki" bez prądu [WIDEO]

MTV Unplugged to kultowy format koncertów MTV. Artyści odchodzą od standardowych wersji hitów, które zaprowadziły ich na szczyty list przebojów, aby zaprezentować ich akustyczne aranżacje.

Do 12. edycji polskiej serii MTV Unplugged został zaproszony właśnie Lady Pank. Na płycie dokumentującej to wydarzenie znalazły się znane hity Lady Pank w nowych aranżacjach, a także jeden premierowy utwór przygotowany specjalnie na tę okazję pod tytułem "Krokodyle tańczą". Posłuchajcie, jak prezentuje się pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo:

Oprócz filarów grupy, Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza, w koncercie wzięła udział stała sekcja rytmiczna, czyli Kuba Jabłoński i Krzysztof Kieliszkiewicz, muzycy sesyjni towarzyszący zespołowi na koncertach: Wojtek Olszak (fortepian), Marcin Nowakowski (saksofony) i Michał Sitarski (gitara), a także zaproszeni goście: Tomasz Organek (zaśpiewał „Sztukę latania”) i Piotr Cugowski („Stacja Warszawa” w duecie z Januszem Panasewiczem i solowo „Minus 10 w Rio”), wybitny jazzman, Bernard Maseli grający tu na wibrafonie i kalimbie oraz duet wiolonczelistów Cello Brothers.

Równocześnie z premierą płyty Lady Pank "MTV Unplugged", będzie miała miejsce premiera koncertu telewizyjnego na platformie Player.

Fot. materiały prasowe

To nie koniec atrakcji, jakie w związku z wydaniem płyty MTV Unplugged przygotował zespół Lady Pank. 9 marca 2023 rozpocznie się trasa koncertowa pod tym samym szyldem, która obejmie swoim zasięgiem cały kraj. Trasa jest podzielona na dwie części, wiosenną i jesienną. Łącznie zespół zagra „bez prądu” około 30 koncertów. Wszyscy, którzy zakupią nowy album w formie płyty CD będą mieli możliwość nabycia biletów na koncerty Lady Pank w ramach tej trasy ze specjalnym rabatem.