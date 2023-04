Lars Ulrich o swoich ulubionych kawałkach Metalliki na żywo: "za każdym razem gram je inaczej"

Lars o swoich ulubionych kawałkach Metalliki

Perkusista Metalliki jest założycielem zespołu i zagrał na praktycznie każdym koncercie grupy od początku jej istnienia - po ponad 40 latach występowania na żywo Lars Ulrich doskonale zatem wie, które kawałki z przepastnej dyskografii Metalliki są jego ulubionymi do grania na żywo.

Bębniarz legendarnego zespołu pojawił się niedawno w programie SiriusXM w ramach segmentu "Mandatory Metallica", podczas którego podzielił się sporą ilością ciekawostek na temat grupy - w tym zdradził, które kawałki są jego ulubionymi.

W tym momencie bębniarz wyjaśnił, że to "Sad But True" z "Czarnego Albumu" i "Welcome Home (Sanitarium)" z "Master Of Puppets" są u niego zdecydowanymi faworytami - wszystko przez to, że dają mu spore pole do popisu jeśli chodzi o granie na żywo. Jak sam twierdzi:

Mam paru faworytów. Jeśli chodzi o mnie, to "Sad But True" zdecydowanie wychodzi na prowadzenie. Uwielbiam ciężar tego kawałka, jego skalę i to "tąpnięcie". To jeden z tych kawałków, który właściwie za każdym razem gram inaczej. Niektóre są bardziej restrykcyjne, a ten jest jednym z bardziej różnorodnych, jeśli chodzi o moje granie.

Potem dodał:

"Sad But True" definitywnie daje mi mnóstwo wolności - co noc mogę zagrać nieco inne przejścia, akcentować inne uderzenia, dlatego uwielbiam go grać. Podobnie jest z "Welcome Home (Sanitarium)", który jest pod tym względem podobny. Nie sądzę, że kiedykolwiek zagrałem je dwa razy tak samo. To jest świetne.

To można dość łatwo zauważyć podczas przeglądania setlist zespołu - według Setlist.fm, zarówno "Sad But True", jak i "Welcome Home (Sanitarium)" są na liście 10 najczęściej granych piosenek Metalliki na żywo.