Na koncercie Metalliki Lars Ulrich przywołał brzmienie "St. Anger", na co od razu zareagował James Hetfield.

Metallica jest w trakcie swojej trasy koncertowej i co rusz pojawiają się jakieś ciekawe filmiki z występów kapeli. Tym razem Lars Ulrich postanowił sobie trochę zażartować z kolegów z zespołu i reakcja Jamesa Hetfielda Was rozbawi.

Lars Ulrich strollował Metallikę. Reakcja Jamesa Hetfielda Was rozbawi [WIDEO]

Oczywiście wszyscy fani Metalliki kojarzą charakterystyczny brzmienie werbla "St. Anger", które u wielu fanów powoduje gęsią skórkę i to wcale nie z powodu przyjemnych emocji. Chociaż od wydania albumy minęło już sporo czasu, nadal niektórzy nabijają się z Metalliki z powodu tego brzmienia i Lars Ulrich postanowił trochę sobie pożartować na koncercie.

Perkusista między piosenkami zaczął wybijać rytm na werblu przypominający ten z "St.Anger", na co od razu zareagował James Hetfield z krzywą miną:

O Boże. Znowu "St. Anger"! Błagam, dość tych tortur.

Zobaczcie nagranie z tego zabawnego momentu:

Oglądaj

Metallica obecnie promuje album 72 Seasons”, który ukazał się 14 kwietnia. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. To pierwszy długogrający album Metalliki od wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024 na PGE Narodowym w Warszawie. Część dochodu z każdego sprzedanego biletu zostanie przekazana fundacji zespołu, All Within My Hands.

Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji.

