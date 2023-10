Legenda metalu powraca. TSA zapowiada nowy singiel i album!

TSA to legendarny polski zespół i pionierzy heavy metalu w Polsce. Wielu fanów już odlicza dni do 2 grudnia. To w ten dzień w katowickim spodku formacja zagra nie tylko starsze kultowe kawałki, ale także słuchacze usłyszą nowsze brzmienia. Zespół zagra w składzie: Marek Piekarczyk (wokal), Stefan Machel (gitara), Paweł Mąciwoda (gitara basowa) oraz Zbigniew Kraszewski (perkusja). Gościem specjalnym koncertu będzie STORO, a patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.

Zespół TSA zapowiada dwie premiery

Fanów zelektryzowała nie tylko wiadomość o koncercie w katowickim Spodku, ale także o nowościach, jakie przygotowała dla nich grupa. W ostatni dzień października na Facebooku TSA pojawiła się informacja o premierze najnowszego utworu oraz albumu. Już 8 listopada 2023 roku światło dzienne ujrzy singiel „Dream Team”. To nie koniec niespodzianek. 1 grudnia 2023 roku swoją premierę będzie miał koncertowy album.

Zespół TSA powstał w 1979 roku z inicjatywy gitarzysty Andrzeja Nowaka i basisty Tomasza Zatwarnickiego. TSA wraz z zespołem KAT i Turbo tworzyli tzw. wielką trójcę polskiego metalu. TSA gra do dzisiaj. Głośno jest nie tylko o ich muzyce, ale także o konfliktach między muzykami, które zaczęły pojawiać się już 4 lata od powstania zespołu. W latach 90. zespół podzielił się na dwa składy, a po dwóch latach formacje zakończyły działalność. Reaktywacja nastąpiła w 2004 roku. Wówczas powstał album „Proceder”.

