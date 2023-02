Legendarny raper i entuzjasta autotune'a T-Pain zaśpiewa covery Black Sabbath i Journey

Legendarny raper stworzy covery Black Sabbath i Journey

Jedną z cech, za które możemy doceniać artystów jest umiejętność zaskakiwania swoich słuchaczy - to definitywnie osiągnął niedawno raper/wokalista/wielki fan autotune'a T-Pain, który zapowiedział nowy krążek złożony w całości z coverów.

Ten ma prezentować umiejętności wokalne Paina bez żadnych "cyfrowych polepszaczy" (co jest na 99% kłamstwem, więc należy to raczej czytać jako "bez słyszalnego autotune'a"), a i przedstawi jego wszechstronność. Wokalista postanowił wziąć bowiem na warsztat m.in. "Don't Stop Believin'" Journey, czy "War Pigs" Black Sabbath.

No i na dopełnienie wszystkiego też "That's Life" Franka Sinatry. Wiecie - jakby było za łatwo.

Oczywiście żarty żartami, bo chociaż T-Pain jest znany raczej z bardzo przesterowanych i zmodyfikowanych wokali, jak na jego hitowym "Bartenderze", to wokalista pokazuje od czasu do czasu swoje naturalne możliwości. Pain brał udział w programie "Masked Singer", który nawet wygrał, czy zaprezentował naprawdę imponujący set podczas serii NPR Tiny Desk Concert.. Zresztą posłuchajcie poniżej:

Oglądaj

Oglądaj

Jest różnica, prawda?

Sam artysta tłumaczył, że krążek z coverami chodził mu po głowie już od jakiegoś czasu, ale ze względu na umowy z wytwórniami nie mógł go zrealizować wcześniej:

Musiałem się przez chwilę powstrzymać z tym albumem, ale teraz jestem niezależny, więc mogę robić, co mi się żywnie podoba za sprawą Nappy Boy Entertainment. To jest coś, co chodziło mi po głowie od dość dawna. Specjalnie wybrałem kawałki, których nikt by się nie spodziewał po "albumie z coverami T-Paina" i to mnie chyba najbardziej w tym jara.

Premiera krążka "On Top of the Covers" została zaplanowana na 17 marca 2023 roku. Nie martwcie się - przypomnimy wam o tych coverach, gdy tylko się pojawią w streamingu.