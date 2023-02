Limp Bizkit jako Putin, Biden i Zełeński. Nowy klip grupy jest bardzo niepokojący

Limp Bizkit z absurdalnym klipem do Out Of Style

W teledysku wyreżyserowanym przed Freda Dursta i Marca Klasfelda każdy z członków zespołu jest innym politykiem. Tym samym w klipie pojawiają się deepfake'owi Władimir Putin, Xi Jingping, Wołodymyr Zełenski, Joe Biden i Kim Dzong Un. Nie można też zapomnieć o Tomie Cruisie smażącym kiełbaski na grillu.

Materiał powstał do singla "Out Of Style", który otwiera najnowszy album Limp Bizkit o tytule "Still Sucks". Ten ukazał się cyfrowo w październiku 2021 roku, więc chwilę na ten materiał promocyjny musieliśmy poczekać.

Było jednak warto, bo "Out of Style" wygląda bardzo niepokojąco, a Fred Durst jako Władimir Putin będzie się wam śnił po nocach. A i przy okazji sam kawałek jest absolutnym bujającym sztosem:

Warto też zaznaczyć, że całość jest oczywiście dość zrozumiałym nawoływaniem do pokoju na świecie - nie dość, że kiedy w tekście pojawia się sformułowanie: "we should be on the same team" ("powinniśmy być w tej samej drużynie"), to w wideo reszta "polityków" kibicuje "Putinowi" podczas picia piwka z lejka, to jeszcze do tego na samym końcu z kiełbasek ułożona jest pacyfa. Uroczo.

Cóż, nam pozostaje jedynie czekać na występ Bizkit w Polsce.