Metallica potwierdziła tytuł i datę premiery swojego 12. albumu studyjnego. Krążek "72 Seasons" ukaże się 14 kwietnia 2023 i już teraz możemy posłuchać pierwszego singla zapowiadającego wydawnictwo. Jak brzmi "Lux Æterna"?

Pierwszą zapowiedzią "72 Seasons" jest singiel "Lux Æterna" – krótkie, ale bardzo mocne uderzenie, które w niespełna trzy i pół minuty prezentuje syntezę 40 lat zespołu. Reżyserem klipu jest Tim Saccenti.

Za produkcję "72 Seasons" odpowiadają Greg Fidelman oraz Hetfield i Ulrich. Materiał trwa ponad 77 minut i zawiera 12 utworów. To pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo Metalliki od "Hardwired… To Self-Destruct", które ukazało się w 2016 roku.

Rammstein z widowiskowym klipem do "Adieu" [WIDEO]

James Hetfield wyjaśnia koncept tytułu albumu:

72 pór roku. Pierwsze 18 lat naszego życia, w których kształtują się nasze prawdziwe lub fałszywe oblicza. Koncepcja, że to nasi rodzice powiedzieli nam, „kim jesteśmy”. Możliwe zaszufladkowanie naszej osobowości. Myślę, że najbardziej interesującą kwestią w tym wszystkim jest nieustanne badanie tych bazowych przekonań oraz jak wpływają one na nasze postrzeganie świata współcześnie. Wiele z naszych dorosłych doświadczeń to rekonstrukcja lub reakcja na doświadczenia z młodości. Więźniowie dzieciństwa lub uwolnienie się z bagażu, który ze sobą niesiemy.