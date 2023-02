W kolejnym sezonie polskiej edycji "The Voice Senior" pojawił się wokalista z metalowego zespołu Kreon. Po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu konkursu uczestnik talent show zaprezentował przed publicznością cover "Niech żyje bal". Wśród jurorów jest obecna Maryla Rodowicz, która doceniła taki wykon. Oceńcie sami, czy uczestnik zasługuje na wysokie miejsce w konkursie.

Metalowiec w The Voice Senior zaśpiewał "Niech żyje bal" przed Marylą Rodowicz. Zachwycił publiczność [WIDEO]

63-letni Zbigniew Zaranek w 1982 roku założył thrash metalowy zespół Kreon i dwukrotnie pojawił się w programie "Szansa na Sukces". Tym razem zgłosił się do talent show "The Voice Senior" i w pierwszym odcinku programu wykonał "I’ll Never Fall In Love Again". Już po kilku taktach wszyscy jurorzy odwrócili się, by zobaczyć uczestnika na własne oczy.

W kolejnym odcinku wokalista wykonał utwór "Niech żyje bal". Maryla Rodowicz zasiadająca w jury bacznie przyglądała się artyście, który sprostał wymaganiom jurorów i publiczności. Zbigniew Zaranek bez problemu przeszedł do kolejnego etapu konkursu. Posłuchajcie, jak wokalista zinterpretował legendarny i trudny utwór z repertuaru Rodowicz:

Sprawdźcie również, jak wypadł jego pierwszy występ w programie:

Warto też posłuchać, jak wokalista sprawdza się w swoim "metalowym" żywiole:

Trzymamy zatem kciuki za pana Zbigniewa i kto wie - może w kolejnych odcinkach programu zaprezentuje nam jakiś rockowy cover?