Mötley Crüe z reedycją kultowej płyty. Tak świętują 40. rocznicę jej wydania!

Już wkrótce do sprzedaży trafi reedycja jednej z najsłynniejszych płyt zespołu Mötley Crüe. Będzie to celebracja z okazji 40. rocznicy wydania albumu.

BMG ogłasza YEAR OF THE DEVIL to wielowątkowa celebracja 40. rocznicy wydania albumu „Shout At The Devil” grupy Mötley Crüe. Z tej okazji jesienią do sprzedaży trafi reedycja kultowej płyty.

Fani będą mogli zaopatrzyć się w specjalny, limitowany Super Deluxe Box Set, w którym znajdą zremasterowany album na winylu, CD oraz kasetę magnetofonową. W boxie znajdzie się również reprodukcja 7’ calowego singla ‘Too Young To Fall In Love’ i ‘Looks That Kill’, plansze do seansu spirytystycznego z pentagramem i z wizerunkiem diabła wraz z metalowym wskaźnikiem, metalowy adapter do 7’ calowych singli, litografie z grafiką albumową, karty tarota, uchwyt na świeczkę w kształcie diabła i wiele więcej! Dodatkowo Box Set zawiera siedem nagrań demo, które znajdują się na płycie „Shout At The Demos&Rarities”.

Limitowane wydanie albumu dostępne będzie w streamingu oraz do pobrania. W wersjach fizycznych album będzie w Super Deluxe Box Set, Picture Disc, Red/Black Vinyl, LP Replica CD oraz Lenticular CD.

„Shout At The Devil” wciąż na topie

Wydany w 1983 roku, album "Shout At The Devil" stał się przepustką do uzyskania przez Mötley Crüe statusu supergwiazdy. Płyta miała być kontynuacją sukcesu ich debiutu - pokrytego platyną albumu “Too Fast For Love”, a okazało się że przeskoczyła ten wynik aż czterokrotnie i wskoczyła do TOP 20 w USA.

Na każdej światowej trasie koncertowej zespół do tej pory gra przynajmniej cztery utwory z albumu.

Premiera albumu 27 października, tutaj znajdziecie link do składania zamówień oraz premierowego utworu „Black Widow (Demo)”.

Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się utwory na albumach:

In The Beginning Shout At The Devil Looks That Kill Bastard God Bless The Children Of The Beast Helter Skelter Red Hot Too Young To Fall In Love Knock ‘Em Dead, Kid Ten Seconds To Love Danger

Shout At The Demos & Rarities lista utworów:

Shout At The Devil (Demo) Looks That Kill (Demo) Knock ‘Em Dead, Kid (Demo) Too Young To Fall In Love (Demo) Hotter Than Hell (Demo for “Louder Than Hell”) I Will Survive (Demo) Black Widow (Demo)

