Motorhead z nowym utworem ''Greedy Bastards". Teledysk do singla stworzyła Polka [WIDEO]

Motorhead podzielił się teledyskiem do wcześniej niewydanego utworu ''Greedy Bastards'', który ukaże się niedługo na albumie ''Bad Magic: Seriously Bad Magic''.

Płyta ''Bad Magic: Seriously Bad Magic'' to reedycja krążka ''Bad Magic'' z 2015 roku. Na nadchodzącym wydawnictwie ukażą się wcześniej niepublikowane utwory - wcześniej poznaliśmy kawałek "Numer Bullet in Your Brain", teraz zaś zespół podzielił się piosenką ''Greedy Bastards". Do utworu powstał animowany teledysk stworzony przez Natalię Jonderko Śmiechowicz.

Box ''Bad Magic: Seriously Bad Magic'' ukaże się 24 lutego 2023 i oprócz wcześniej wspomnianych utworów na wydawnictwie otrzymamy zapis występu w Japonii w 2015 roku, wywiad audio z Lemmym "War, Love, Death And Injustice" przeprowadzony przez Roberta Kiewika w trakcie trasy koncertowej.

Mimo tego, że Lemmy Kilmister zmarł 28 grudnia 2015 roku, a Motorhead oficjalnie zakończył swoją działalność, to co rusz pojawiają się kolejne wydawncitwa od kapeli. Jeszcze 23 września 2022 ukazało się specjalne wydanie "Iron Fist'". Album wydany został w wersji deluxe zawierający 3 winyle m.in. z niepublikowanymi wcześniej nagraniami demo oraz koncertem 'Live at Glasgow Apollo' z 1982 roku.