Mustaine o przyszłości Megadeth i walce z rakiem. „Będę walczył z całych sił”

Końcówka roku to czas podsumowań i planów na nowe miesiące. Być może z tego względu Dave Mustaine postanowił odnieść się do planów na najbliższą przyszłość. Przy okazji opowiedział o swoim zdrowiu i zdradził plany legendarnego zespołu Megadeth.

Dave Mustaine o zawodowych planach i walce z rakiem

Co nowy 2024 rok wniesie do świata muzyki? Biorąc pod uwagę, ile działo się w 2023 roku, jesteśmy przekonani, że niejeden muzyk lub zespół nas czymś zaskoczy. Mimo licznych premier, w ostatnich latach sporo artystów zapowiedziało przejście na emeryturę. Czy wkrótce do tego grona dołączy Dave Mustaine? Lider formacji Megadeth podczas wywiadu dla The SDR Show postanowił uspokoić fanów i zapewnić, że nigdzie się nie wybiera.

Myślałem o tym jakiś czas temu. Zazwyczaj między wydawaniem naszych nowych albumów mijają maksymalnie trzy lata. Możemy więc założyć, że do 2031 roku ukażą się jeszcze 3 płyty, wówczas będę miał wtedy 70 lat. Czy będę w stanie tworzyć nową muzykę? I w jakiej formie będę wtedy? Cóż, myśląc realistycznie – współczesna medycyna zalicza obecnie tak wielki postęp, że na rynku cały czas pojawiają się nowe rozwiązania dla osób z różnymi chorobami przewlekłymi. Mój rak aktualnie jest w remisji, więc można powiedzieć, że go pokonałem i będę walczył z całych sił, by utrzymać go poza moim horyzontem. (…) Ogólnie rzecz biorąc, czuję się naprawdę dobrze. W dalszym ciągu trenuje, robię cardio, dobrze się odżywiam i praktycznie w ogóle nie piję alkoholu. Myślę więc, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to dożyję 80 lat, a może nawet i 90. - mówił.

Źródło: Antyradio/Metalnews.pl/The SDR Show

