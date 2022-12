Skoro powstała sonda, w której możecie wybrać najlepszy rockowy album wydany w 2022, to oczywiście nie może zabraknąć sondy z najlepszymi metalowymi płytami. Wybór będzie trudny, bo nowe wydawnictwa wydali m.in. Megadeth, Rammstein, Ozzy Osbourne, Slipknot czy Meshuggah. Który jednak krążek zasługuje na 1. miejsce?

Najlepsza płyta metalowa 2022. Wybierz swojego faworyta i zagłosuj [SONDA]

W naszej recenzji albumu "The Sick, The Dying... And The Dead!" Megadeth padły słowa "od pierwszego momentu album nie rozczarowuje". Krążek otrzymał ocenę 9/10 i we wszystkich rankingach podsumowujących metalową scenę w tym roku zajmuje wysokie pozycje.

Konkurencja jest jednak dosyć silna - Ghost wydał album "Impera", nie można też zapomnieć o "Patient Number 9" od Ozzy'ego, na którym pojawiło się wielu świetnych gości.

Który metalowy album z 20222 roku jest najlepszy? Jesteśmy ciekawi Waszego zdania, dlatego zagłosujcie w sondzie poniżej. Głosowanie trwa do 2 stycznia do godziny 10:00.