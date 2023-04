Nareszcie jest! Posłuchajcie nowego albumu Metalliki o tytule "72 Seasons" [WIDEO]

Metallica - krążek 72 Seasons jest już dostępny!

O istnieniu "72 Seasons" dowiedzieliśmy się w listopadzie 2022 roku, kiedy to Metallica znienacka wydała nowy singiel "Lux Æterna". Potem były jeszcze kawałki "Screaming Suicide", "If Darkness Had a Son", aż w końcu światło dzienne ujrzał też utwór tytułowy. Oczekiwanie sięgało zenitu aż w końcu w nocy z 13 na 14 kwietnia 2023 roku cały świat mógł usłyszeć kolejny studyjny krążek Metalliki.

Ten zawiera 12 premierowych numerów i trwa ponad 77 minut (!) - w tym znajdziemy najdłuższy w karierze zespołu kawałek "Inamorata", który zamyka nam "72 Seasons". Tak prezentuje się cała tracklista nowego krążka Metalliki:

72 Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wires Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

Z wczesnych faworytów możemy polecić definitywnie "Too Far Gone?" i "Room of Mirrors", chociaż każdy kawałek na płycie ma szansę stać się waszym faworytem - mówimy w końcu o Metallice.

Oglądaj

Krążek "72 Seasons" znajdziecie w całości na powyższym kanale Metalliki na YouTubie, we wszystkich serwisach streamingowych, a także kupicie go w wersji fizycznej w każdym porządnym sklepie muzycznym. Miłego słuchania!

Przypominamy, że panowie zagrają też w Polsce dwa koncerty 5 i 7 lipca 2024 roku - te odbędą się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.