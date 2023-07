Nergal „czołowym satanistą Polski”? Ksiądz uderza w muzyka

Adam „Nergal” Darski jest znany z tego, że nie stroni od kontrowersji i różnego rodzaju prowokacji. Oczywiście w świecie muzyki będzie kojarzony z black metalowego zespołu „Behemoth”, natomiast ewentualne kontrowersje mogą być związane np. z faktem, że Nergal wielokrotnie powtarzał, iż szatan jest dla niego bardzo ciekawą i romantyczną postacią.

Dlaczego Nergal woli satanizm od katolicyzmu? Pisaliśmy o tym w jednym z naszych artykułów, gdzie można znaleźć wzmianki o tym, iż po zapoznaniu się z założeniami satanizmu, muzyk poczuł, że ten koncept jest po prostu wyzwalający. Chęć do zgłębienia całej ideologii przyszła wraz z upływem czasu i stopniowym czytaniem wywiadów z artystami.

Wszystko można podsumować mniej więcej tak, że podczas gdy polski katolicyzm opiera się na tradycji, w oczach Nergala muzyka metalowa jest z natury buntownicza, natomiast szatan zajmuje miejsce najsilniejszego archetypu. W związku z tym, jako nastolatek stwierdził, iż wybiera inną drogę.

Zdaniem księdza, Nergal to „czołowy satanista Polski”

Jak zauważono w artykule Radia ZET, ksiądz Dariusz Oko chętnie krytykował muzyka, Adama „Nergala” Darskiego.

W piśmie „Journal: The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II” w 2021 roku ukazał się artykuł księdza Oko. Fragmenty tekstu są dostępne w poście fanpage'a o nazwie Instytut Teologiczny im. Pustynnego Demona, który o nim przypomina.

Cytat, który niedawno przyciągnął tyle uwagi, zawiera wzmianki o czołowym polskim sataniście i jest krytyką księdza Bonieckiego oraz Nergala.

Sam ksiądz Boniecki zasłynął z demonstracyjnego poparcia satanisty Nergala, piosenkarza znanego z bluźnierstw, publicznego darcia Pisma Świętego czy piosenki propagującej eksterminację chrześcijan. Ani język Urbana, ani Nergala nie wydają się mu przeszkadzać. Jeśli ks. Boniecki dobrze mówi o czołowym polskim sataniście, niejako popiera innych mniej znanych satanistów i w ogóle satanizm, który jest największą negacją chrześcijaństwa.

