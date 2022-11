Raczej każdy sobie zdaje sprawę, że utrzymanie się z muzyki nie jest łatwą sprawą. Jednak, gdy marzy się o scenie nic i nikt nie jest w stanie zniechęcić artysty, by nie spróbować swoich sił w przemyśle muzycznym. Co ciekawe, Nergal odradza młodym muzykom, by zakładali kapele, walczyli o kontrakty płytowe. Jego słowa na pewno zaskoczyły niejedną osobę, ale frontman Behemotha uzasadnił swoje słowa i nietrudno się z nim nie zgodzić, że nastały trudne czasy dla muzyków.

Nergal odradza muzykom zakładanie zespołów: "Znajdźcie normalną pracę"

W rozmowie z "Chaoszine" padło pytanie o rady dla młodych muzyków. Co może na to odpowiedzieć doświadczony muzyk? Pewnie, żeby nigdy się nie poddawać, cały czas ćwiczyć i się rozwijać? Nic z tych rzeczy. Odpowiedź Nergala na pewno była dla wielu zaskoczeniem:

Nie zakładajcie kapel, nie żartuję. Nie róbcie tego. Na świecie jest za dużo zespołów i albumów, nie ma miejsca na więcej. Tydzień ma tylko siedem dni. Jest zbyt wiele tras i zbyt wiele koncertów, ludzie nie mają pieniędzy i będą mieli jeszcze mniej. Cierpią na tym trasy. Naprawdę chcecie wydawać kolejną piosenkę albo kolejny album, na które nikt nie zwróci uwagi? Nie chcecie tego robić. Znajdźcie normalną pracę, ukończcie studia, podróżujcie i cieszcie się po prostu życiem.

16 września 2022 na sklepowych półkach pojawił się najnowszy album Behemotha ''Opvs Contra Natvram'' i krążek wskoczył na pierwsze miejsce Oficjalnej Listy Sprzedaży płyt w Polsce. Krążek był najlepiej sprzedającym się albumem zarówno na CD jak i LP. Po kilku tygodniach Behemoth został zdetronizowany przez Nocnego Kochanka.