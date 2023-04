Nergal podczas Fryderyków: "Na pewno nie dziękujemy Bogu. No i wiecie co PiS i Konfederację"

Nergal nieprzychylnie o partii rządzącej: "No i wiecie co PiS"

Behemoth po raz kolejny został wyróżniony na gali rozdania Fryderyków. Nergal i spółka odebrali statuetkę za "album roku" w kategorii dedykowanej muzyce metalowej. Tym samym zespół pokonał Nocnego Kochanka, Luxtorpedę, Black River i Decapitated.

Głos na scenie zabrał w końcu Nergal - po tym, jak podziękował fanom, w krótkim przemówieniu uderzył w Kościół i dwie partie polityczne. Muzyk w typowy dla siebie sposób zaprezentował antyklerykalną postawę, a następnie nawiązał do popularnego hasła, która doskonale wiecie, jak brzmi.

Nie ukrywajmy - z jego ust nie jest to za bardzo szokujące, tudzież niespodziewane:

Na pewno nie dziękujemy Bogu, nie dziękujemy polskiemu Kościołowi katolickiemu. No i wiecie co PiS i Konfederację. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.

"Opvs Contra Natvram" to dwunasty studyjny album zespołu Behemoth. Wydany we wrześniu 2022 roku death/black metalowy krążek od dnia premiery cieszy się sporym uznaniem słuchaczy. Krążek promowały kawałki "Thy Becoming Eternal", "Ov My Herculian Exile", "Off to War!" i "The Deathless Sun".