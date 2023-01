Adam "Nergal" Darski nie krępuję się mówić tego, co myśli i jego wywiady często bywają mocno kontrowersyjne. Przy okazji ostatniej rozmowy z australijskim magazynem "Heavy" frontman grupy Behemoth stwierdził, że większość metalowych kapel brzmi dla niego tak samo i wyjaśnił, dlaczego tak bardzo go to irytuje.

Nergal uważa, że metalowe kapele brzmią tak samo: "Gdzie jest czynnik zagrożenia?"

Lider Behemotha zauważa, że wiele kapel chce promować swoje krążki, jako "organiczne". W czasach, gdy na komputerze można stworzyć utwór od początku do końca, taki chwyt marketingowy jest całkiem ciekawym zabiegiem. Nergal jednak zauważa, że jest to oszukiwanie ludzi:

Każdy zespół teraz mówi, dosłownie każdy - heavy metalowy, thrashowy, death czy jakiś inny - wszyscy mówią, że udało się im uzyskać organiczne brzmienie. Potem słucham ich albumów i myślę: "Nie ma nic organicznego na tym krążku". 90% tych nagrań brzmi jakby nagrały go roboty. Każde brzmienie bębna czy werbla jest takie samo, nie jest organiczne. Muzyka organiczna jest wtedy, gdy się zmienia, jest dynamika.

Technika jest teraz na takim poziomie, że pozwala udoskonalać na tyle utwory, że nie brzmią już "naturalnie". Według Nergala tak wypieszczona muzyka nie nadaje się do słuchania, bo jest nudna i po prostu nieciekawa:

Granie na żywo jest nieidealne, dlatego jest tak ekscytujące. Dlatego po co tworzyć rzeczy, które są tak dopracowane? Nie pojmuję tego, szczególnie w ekstremalnej muzyce metalowej. To wszystko powinno być dziwne, musi być niebezpiecznie. Gdzie jest czynnik zagrożenia?

16 września 2022 na sklepowych półkach pojawił się najnowszy album Behemotha ''Opvs Contra Natvram'' i wskoczył na pierwsze miejsce Oficjalnej Listy Sprzedaży płyt w Polsce. Krążek był najlepiej sprzedającym się albumem zarówno na CD jak i LP. Po kilku tygodniach Behemoth został zdetronizowany przez Nocnego Kochanka.