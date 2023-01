Nie żyje 31-letni finalista Idola. Jaka była przyczyna śmierci?

W wieku 31 lat zmarł utalentowany uczestnik amerykańskiej edycji "Idola", C.J. Harris. W 13. sezonie talent show zajął wysokie 6. miejsce. Jaka była przyczyna jego śmierci?

Informację o śmierci przekazała radiostacja WJLX.FM z jego rodzinnego miasta Jasper w stanie Alabama. Media podają, że oficjalną przyczyną śmierci był zawał serca, biuro koronera hrabstwa Walker potwierdziło zgon. Muzyk zmarł w Walker Baptist Medical Center.

C.J. Harris wziął udział w 2010 w castingu do "American Idol", później próbował swoich sił w "X-Factor" i "The Voice". W 2014 roku dostał się do amerykańskiej edycji "Idola", gdzie zajął ostatecznie 6. miejsce. Zwycięzcą został Caleb Johnson.