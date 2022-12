Nie żyje Christine McVie z Fleetwood Mac. Artystka miała 79 lat

Nie żyje Christine McVie. Wokalistka Fleetwood Mac miała 79 lat

Nie żyje Christine McVie. Artystka była wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką i członkinią kultowej formacji rockowej Fleetwood Mac. W okresie największej świetności kapeli dzieliła w zespole obowiązki wokalne oraz pisanie hitów ze Stevie Nicks oraz Lindsey'em Buckinghamem.

Znana artystka zmarła w wieku 79 lat po krótkiej chorobie. Śmierć McVie potwierdziła jej rodzina oraz przyjaciele z zespołu. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu:

W imieniu rodziny Christine McVie z ciężkim sercem informujemy o jej śmierci. Odeszła w spokoju w szpitalu dziś rano. Chorowała krótko. W ostatnich chwilach towarzyszyła jej rodzina

Także zespół Fleetwood Mac pożegnał swoją wieloletnią wokalistkę i keyboardzistkę:

Nie ma słów, aby wyrazić nasz smutek z powodu śmierci Christine McVie. Była naprawdę jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa i utalentowana ponad wszelką miarę. Była najlepszą artystką, jaką mogliśmy mieć w swoim zespole i najlepszą przyjaciółką, jaką można mieć u boku. Mieliśmy szczęście, że mogliśmy żyć obok niej.

Przełomowy moment w życiu artystki nastąpił w 1969 roku. Wówczas McVie poznała basistę Fleetwood Mac, Johna McVie. Para wzięła ślub, artystka dołączyła do zespołu i pomogła w napisaniu sporej ilości materiału na najpopularniejsze krążki grupy "Rumours" i "Tango in the Night".