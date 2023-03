Nie żyje oryginalny gitarzysta Lynyrd Skynyrd. Gary Rossington miał 71 lat

Gitarzysta i kompozytor Gary Rossington zmarł 5 marca 2023 roku. Był ostatnim żyjącym członkiem oryginalnego składu Lynyrd Skynyrd. Muzyk przeżył katastrofę samolotu grupy w 1977 roku, z którą grał do końca swoich dni.

O śmierci muzyka poinformował sam zespół w swoich mediach społecznościowych. Jak czytamy na Facebooku:

Z największym smutkiem musimy poinformować, że straciliśmy naszego brata, przyjaciela, członka rodziny, kompozytora i gitarzystę, Gary'ego Rossingtona. Gary jest teraz ze swoimi braćmi ze Skynard i rodziną w niebie, grając słodko, jak miał w zwyczaju.

Na razie więcej szczegółów nie podano.

Rossington był ciężko ranny we wspomnianej katastrofie, która zabrała życie jego czterem kolegom z zespołu. Gitarzysta miał połamane nogi, ręce, miednicę oraz kostki. Powrócił do grania w zespole w 1987 roku, kiedy brat wokalisty Ronniego Van Zanta, Johnny, postanowił reaktywować grupę. Muzyk występował z grupą aż do teraz.

Muzyk był współtwórcą wielu najważniejszych utworów Skynyrd - w tym "Free Bird".

Wraz z Lynyrd Skynyrd miał się wybrać na trasę koncertową po USA w towarzystwie ZZ Top, której start zaplanowano na czerwiec 2023 roku.