Nie żyje były perkusista Earth, Wind & Fire. Fred White miał 67 lat

W wieku 67 lat zmarł Fred White, który przez kilkanaście lat występował w grupie Earth, Wind & Fire, tworząc z zespołem kultowe hity jak "September", czy "Shining Star". O śmierci swojego brata poinformował Verdine White, który również występował z nim w EWF.

Basista napisał na swoich mediach społecznościowych, że Freda White'a znalezionego martwego w poranek Nowego Roku. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana. Jak czytamy w oświadczeniu muzyka:

Nasza rodzina jest niezwykle zasmucona - straciliśmy bowiem niezwykłego człowieka i utalentowanego członka familii, brata Fredericka Eugene'a "Freddy'ego" White'a. Dołączył tym samym do naszych braci Maurice'a, Monte'ego oraz Ronalda w niebie i jest teraz z aniołkami.

Fred White przed dołączeniem do zespołu Earth, Wind & Fire (w 1974 roku) był m.in. perkusistą Donny'ego Hathawaya. Jednak to z EWF osiągnął największe sukcesy w karierze, wydając krążki "That's The Way of the World", czy "Electric Universe". Razem z grupą wydali na przestrzeni lat 1975-1981 aż 8 albumów, które trafiły na listę Top 10 Billboardu. Zespół opuścił w 1984 roku.

Z tego okresu pochodzą również największe hity grupy - w tym ikoniczny "September":

Wraz z zespołem został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame w 2000 roku. Zagrał wówczas na ceremonii, chociaż od kilkunastu lat nie był już stałym współpracownikiem Earth, Wind & Fire.