Nie żyje reżyser kultowego klipu Queen. Bruce Gowers miał 82 lata

To właśnie Bruce Gowers wyreżyserował klip do "Bohemian Rhapsody". Jaka była przyczyna jego śmierci?

Bruce Gowers, uznany reżyser i producent telewizyjny, miał na swoim koncie współprace m.in. z Queen czy Michaelem Jacksonem. Jego śmierć potwierdziła rodzina podczas rozmowy z The Hollywood Reporter. Reżyser zmarł w wieku 82 lat po ostrej infekcji dróg oddechowych.

Bruce Gowers swoją przygodę z kamerą rozpoczął jako asystent produkcji oraz operator kamery w BBC. Przełomem okazał się być klip nagrany dla zespołu Queen do piosenki ''Bohemian Rhapsody''. To były początki wideoklipów i uważa się, że właśnie teledysk do tej piosenki był pierwszym klipem w dzisiejszym rozumieniu nagrań promujących single.

Reżyser ma na swoim koncie takie teledyski, jak m.in. ''Rock With You'' Michaela Jacksona, ''Fool to Cry" grupy The Rolling Stones, "Goodbye Stranger" Supertramp czy "Lovin', Touchin', Squeezin'" grupy Journey. Natomiast w latach 80. zdecydował się na pracę przy produkcjach telewizyjnych, m.in. wyreżyserował 10. sezonów "American Idol" czy koncert MTV Unglugged Paula McCartneya.