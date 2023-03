Nie żyje współtwórca "Layli". Perkusista Jim Gordon zmarł w więzieniu

Nie żyje Jim Gordon, jeden z najpopularniejszych sesyjnych perkusistów w historii

W poniedziałek 13 marca 2023 roku zmarł Jim Gordon, bardzo popularny sesyjny perkusista dla wielu zespołów, który m.in. pomógł napisać "Laylę" Ericowi Claptonowi jako członek zespołu Derek and the Dominos. Muzyk potem zamordował swoją matkę i od tamtego czasu spędzał czas w szpitalach psychiatrycznych i więzieniu.

W końcu w wieku 77 lat zmarł w California Medical Facility z powodów naturalnych. Informację potwierdził rzecznik Bob Merlis oraz portal Deadline.

Gordon w czasach młodości był częścią Wrecking Crew, popularnej grupy muzyków studyjnych, którzy współpracowali z mnóstwem legendarnych artystów - od Beach Boys, przez Crosby, Stills & Nash, aż do Joe Cockera. Z tym ostatnim perkusista występował też na żywo.

Potem przyszedł czas na współpracę przy solowym albumie Claptona, na którym znalazły się utwory pokroju "After Midnight" czy "Let It Rain". Panowie na tyle polubili ze sobą pracę, że założyli zespół Derek and the Dominos i nagrali krążek "Layla and Other Assorted Love Songs", z którego pochodzi jeden z najpopularniejszych kawałków w historii:

W międzyczasie zagrał też na pierwszym solowym albumie George'a Harrisona, a na przestrzeni lat 70. współpracował z Johnem Lennonem, Barbrą Steisand, Neilem Diamondem, Harrym Nilssonem, Cher, Alice'em Cooperem, Randym Newmanem, Judy Collins, Steely Danem, Joan Baez, czy Jacksonem Brownem.

W 1983 roku zamordował swoją matkę za pomocą młotka i noża rzeźniczego. Został aresztowany, a policji powiedział, że do popełnienia zbrodni zachęcały go "głosy w jego głowie". U Gordona zdiagnozowano schizofrenię. W 1984 roku został skazany na karę więzienia i ze względu na intensywność swojej choroby kolejne lata życia spędził w różnych placówkach więziennych i psychiatrycznych.