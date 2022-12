Współzałożyciel zespołu The Tubes, Rick Anderson zmarł w wieku 75 lat. O jego śmierci poinformował zespół, basista odszedł 16 grudnia 2022. Na razie nie podano przyczyny śmierci wieloletniego muzyka The Tubes.

Nie żyje współzałożyciel i basista The Tubes. Rick Anderson miał 75 lat

Zespół The Tubes poinformował o śmierci Ricka Andersona w swoich social mediach. We wpisie możemy przeczytać:

16 grudnia 2022 straciliśmy naszego brata . Rick wnosił do zespołu nieustającą życzliwość przez 50 lat. Jego miłość płynęła przez grę na basie. Spoczywaj w pokoju.

The Tubes powstał w 1922 roku w San Francisco i Ricka Andersona usłyszymy na wszystkich albumach zespołu, które zostały wydane w latach 1975-1996. To właśnie jego bas pojawił się w takich przebojach kapeli, jak "She’s a Beauty", "Talk to Ya Later" czy "White Punks on Dope".

Zespół koncertował jeszcze w 2022 i na trasie był obecny Rick Anderson.