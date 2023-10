Nowy projekt Dickinsona z premierą na polskim festiwalu! Wielkie wyróżnienie

W ekscytującej informacji prasowej możemy przeczytać, że najpewniej będziecie krzyczeć dla Bruce’a Dickinsona, Suffocation rozerwą was na strzępy, Blackgold oszołomią, a Humanity’s Last Breath wyduszą ostatni oddech. O co chodzi? O ogłoszenie czterech kolejnych punktów programu Mystic Festival 2024.

Wracamy do tematu potencjalnych krzyków ekscytacji. Najnowsze wieści są takie, że wystarczy jedna komenda, jeden gest, po czym „ludzie będą dla niego krzyczeć”. Wszystko dlatego, że to jeden z najważniejszych głosów i jeden z najbardziej niestrudzonych frontmanów heavy metalu, który wystąpi na Mystic Festival!

Ten album był dla mnie bardzo osobistą podróżą i jestem z niego niezwykle dumny. Roy Z i ja planowaliśmy, pisaliśmy i nagrywaliśmy go od lat i jestem bardzo podekscytowany, że ludzie w końcu go usłyszą. Bruce Dickinson

Bruce Dickinson to legenda

Właśnie w taki sposób Bruce Dickinson, wokalista wielkiego Iron Maiden, zapowiedział “The Mandrake Project”, swój powrót do twórczości solowej po niemal dwóch dekadach przerwy. Nie da się ukryć, że dla wielu miłośników muzyki jest to coś niezwykle ekscytującego! Natomiast my jesteśmy bardziej niż podekscytowani, że polska premiera tego materiału odbędzie się w Stoczni. Tak się rodzi historia. Na Mystic Festival 2024 zapraszamy do Gdańska w dniach 5-8 czerwca. Więcej informacji i bilety: mysticfestival.pl. Podkreślamy, że obecnie w sprzedaży są karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych. Do tego jeszcze karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł.

Korzystając z okazji przypominamy, że niedawno pisaliśmy właśnie o tym, iż w jednym z wywiadów Bruce zdradził, że na solowej płycie „The Mandrake Project”, który ukaże się w pierwszej połowie 2024 roku, słuchacze dostaną coś więcej niż tylko muzykę! Zaskakująco tajemniczy gwiazdor nie chciał zdradzać przesadnie wielu informacji, lecz podkreślał, że fani będą zadowoleni.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!