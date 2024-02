Jedyny obraz Beatlesów sprzedany na aukcji. Prawdziwa fortuna

Niesamowita historia dzieła, które zdaniem wielu jest bezcenne. Trzeba za to płacić wielką fortunę! Tylko dla poważnych kolekcjonerów i miłośników The Beatles.

Wiele osób jest wręcz zafascynowanych tą historią. Wszystko sprowadza się do kwestii tego, iż na świecie istnieje wyjątkowe dzieło, które miało zostać namalowane przez członków The Beatles! Taki stan rzeczy wzbudza ciekawość i… przyciąga uwagę bogatych kolekcjonerów.

„Images of a Woman”

To niezwykła pamiątka, która została stworzona w 1966 roku. Tłem tego wszystkiego jest przylot Beatlesów do Tokio, gdzie w krótkim czasie mieli zagrać aż 5 koncertów (Nippon Budokan arena). Względy bezpieczeństwa sprawiły, że jedną z lepszych opcji było pozostawienie artystów w hotelu bez żadnych „wypadów w celach rozrywkowych”.

Trudno się zatem dziwić, że muzycy skorzystali z szansy na… przygodę z malowaniem! Otrzymali specjalne przybory i zwyczajnie mogli się oddać przelewaniu swej kreatywności na płótno. Ktoś powie, że to tylko wygłupy, mało poważna zabawa, dzięki której znudzeni ludzie mogli jakoś zabić czas. Jednak wielu się z tym nie zgodzi, a w dodatku są i tacy, którzy chętnie zapłacą fortunę za tego typu arcydzieło.

Jak donosi m.in. CNN, teraz już słynne i niezwykle pożądane dzieło o nazwie „Images of a Woman”, może być sprzedawane za poważne kwoty. Coś takiego wydarzyło się 1 lutego 2024 roku w domu aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku.

Co ciekawe, specjalista oceniał, że niezwykły obraz ma realną wartość na poziomie około 600 tys. dolarów. Rzeczywistość szybko to zweryfikowała, gdyż okazało się, że ktoś chce zapłacić aż 1,7 mln dolarów! Jedni będą w szoku, a z kolei inni zaznaczą, iż za tak wyjątkowe dzieło to może i za mało.

