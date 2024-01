Cover Prince’a to „najlepszy występ w historii”. Juror wbiegł na scenę [WIDEO]

Kilka tygodni temu premierę miał spin off amerykańskiego programu „Mam Talent”. Program „America’s Got Talent: Fantasy League” zadebiutował na antenie NBC 1 stycznia 2024 roku. Formuła programu nieco różni się od wcześniejszych spin-offów. Jurorzy oprócz wyłonienia najbardziej utalentowanych artystów, muszą jeszcze założyć własną grupę składającą się z dziesięciu artystów lub grup. W ich obrębie dochodzi do rywalizacji o przejście do kolejnego odcinka.

Mimo krótkiego czasu na wizji nie zabrakło wielkich emocji. Ostatnio spore dostarczyła grupa Sainted, która swoim występem wprost zachwyciła zarówno widzów, jak i jurorów. Simon Cowell wstał i wcisnął „złoty przycisk”, który daje uczestnikom awans do finału.

Simon Cowell zachwycony coverem Prince’a

Jednym z jurorów i mentorów w "Fantasy League" jest Simon Cowell i to jego serce skradła grupa Sainted, która zachwyciła widownię coverem wielkiego hitu Prince’a „Purple Rain”. Gdy grupa zakończyła występ, publiczność wstała i nagrodziła ich gromkimi brawami. Podobny zachwyt wyrazili jurorzy, a w szczególności Simon Cowell, który jest mentorem grupy.

To było niesamowite. To był moment, którego naprawdę nigdy, przenigdy nie zapomnę i modlę się, aby ten moment odmienił wasze życie i mam zamiar dać wam też coś prosto z serca – mówił.

Tuż po wyrażeniu zachwytu, Simon wstał i wcisnął „złoty przycisk”, następnie podbiegł do każdego z artystów i osobiście ich uściskał. Nie zabrakło też zachwytu od internautów. Wielu komentowało, że to najlepszy hołd dla Prince’a w historii.

