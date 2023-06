Jeśli ktoś Wam powie, że metalowcy to brutale, nie są zdolni do miłości i nie są romantyczni, to pokażcie im to nagranie. Pewien metalowiec postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie na metalowym koncercie. Co może być bardziej romantycznego dla dziewczyny, która kocha metal całym swoim czarnym jak smoła sercem?

Oświadczymy podczas ściany śmierci. Ten metalowiec będzie idealnym mężem [WIDEO]

Do tego radosnego momentu doszło podczas festiwalu Copenhell w Danii. W trakcie przerwy między utworami na koncercie zespołu Strychnos pewien uczestnik festiwalu postanowił oświadczyć się swojej dziewczynie. Para była otoczona przez metalowców i gdy zszokowana dziewczyna powiedziała "tak'' i pocałowała swoją drugą połówkę, reszta fanów postanowiła stworzyć ścianę śmierci. Tylko tym razem była to bardziej ściana miłości. W każdym razie, para szybko zniknęła w tłumie metalowców.

Parze życzymy wszystkiego dobrego. Możemy tylko pozazdrościć, bo życie jest o wiele fajniejsze, gdy nasz partner słucha podobnej muzyki i rozumie, że bez dźwięków rodem z piekła po prostu nie możecie żyć.

