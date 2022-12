Koniec roku to najlepszy czas, by podsumować wszystko to, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w muzyce. Magazyn Guitar World postanowił zapytać swoich czytelników o najlepsze riffy tego roku. Co zaskakujące w ścisłej 10. nie pojawiła się Metallica z nowym singlem "Lux Æterna", za to czytelnicy docenili takie zespoły, jak Meshuggah, Slipknot czy Megadeth. Sprawdźcie, kto zajął 1. miejsce!

Oto 10 najlepszych riffów 2022 roku według czytelników Guitar World. W rankingu nie ma Metalliki

W tym roku pojawiło się wiele ciekawych rockowych i metalowych płyt, pod względem świeżych wydawnictw nie mamy co narzekać. Nowe albumy wydały takie kapele, jak m.in. Megadeth, Muse, Alter Bridge czy Slipknot. Co za tym idzie, wybór najlepszych riffów z 2022 roku nie był wcale takim łatwym zadaniem. Czytelnicy Guitar World przyznali brąz kapeli Cave In, zaś 2. miejsca zajął zespół Bleed From Within. Kto zdobył 1. pozycję?

10. Ann Wilson – Greed (feat. Tom Bukovac)

9. Meshuggah – The Abysmal Eye

8. Slipknot – Warranty

7. Muse – Kill Or Be Killed

6. Megadeth – Night Stalkers

5. ...And You Will Know Us By the Trail of Dead – No Confidence

4. Polyphia – ABC (feat. Sophia Black)

3. Cave In – New Reality

2. Bleed From Within – Temple of Lunacy

1. Alter Bridge – Silver Tongue

Zgadzacie się z tym rankingiem? Wybranie najlepszego riffu to dosyć trudne zadanie, w końcu wiele kapel zaserwowało nam sporo dobrych piosenek. Ciekawe jest jednak to, że Metallica, największy metalowy zespół na świecie (nawet jeżeli nie podoba wam się to określenie, to jednak liczby mówią same za siebie), nie pojawił się w tym zestawieniu ze swoim nowym singlem. Nadchodzący krążek zatytułowany "72 Seasons" ukaże się 14 kwietnia 2023 i zobaczymy, czy na płycie pojawią się riffy godne miana najlepszych w 2023 roku.